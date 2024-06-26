男警涉通水賣淫集團掃黃 同袍稱被告曾指「好似畀人查緊」

呂偉霖

【本報訊】男警涉嫌於前年在掃黃行動中通風報信，致一名懷疑賣淫集團女主腦聞風先遁，被落案起訴一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。涉案女子於前日承認依靠他人賣淫的收入維生等罪，男警不認罪，案件昨在荃灣法院（暫代區院）續審。當日有份跟被告參與行動的執法人員表示，被告曾跟他說「我好似畀人查緊」，翌日更在行動期間擅自離開崗位，其後報稱遺失了電話並請假。

行動後稱遺失電話 請假4日 46歲被告呂偉霖，報稱任職公務員。33歲女被告孟凡月，報稱無業。據悉，呂現已停職。他被控於2022年12月5日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即棄置一部他用作與孟凡月溝通的手提電話。

他於2022年12月7日被捕，至去年3月被落案起訴。承認事實指，呂偉霖為高級警員，並且於2021年認識孟凡月，他於2022年駐守尖沙咀警署特別職務隊。

張姓執法人員供稱 ，2022年12月5日，他跟被告等人，到尖沙咀一帶觀察目標人物。期間，被告跟他說「我好似畀人查緊」，被告沒有說為何遭調查。馮姓執法人員則指，翌日，目標人物下樓後，同事要求支援。他遂離開警署，步往涉案地點，途中見到被告返警署，對方聲稱肚痛。行動結束後，被告聲稱遺失電話，而且「屋企有事」，故申請放4天假。

另外，被告孟凡月於前日承認「依靠他人賣淫的收入維生」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」等6罪，惟法官關注，其中一項「管有非法取得的旅行證件」罪牽涉的台灣身份證，可否定義為旅遊證件。最終，法庭決定推翻孟就此罪的答辯，撤銷該罪定罪。案件編號：DCCC 278/2023