灣仔招聘會 逾3300職缺
【本報訊】根據政府統計處最新數據顯示，今年3月至5月的失業率維持於3%，失業大軍增加約2,500人，有逾11.6萬人失業。勞工處將於明日及後日在灣仔舉行招聘會，合共提供逾3,300個不同行業的職位空缺，大部分為全職空缺，月薪最高可達2.4萬元，接近60%空缺毋須經驗，職位空缺包括物業管理及地產業、飲食業、零售業等行業。求職人士即場遞交職位申請，有機會即場接受面試。
月薪最高2.4萬元
飛躍新一頁招聘會一連兩日，由早上11時至下午5時30分在灣仔修頓場館一樓舉行，每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括大堂經理、美容顧問、銷售顧問、網絡布線技術員、西式甜品廚師、病人服務助理、包裝生產員、兼職登記護士等。招聘會中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至2.4萬元。在工作經驗及學歷要求方面，約96%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約66%的職位空缺毋須相關工作經驗。
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