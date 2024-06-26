灣仔招聘會 逾3300職缺

【本報訊】根據政府統計處最新數據顯示，今年3月至5月的失業率維持於3%，失業大軍增加約2,500人，有逾11.6萬人失業。勞工處將於明日及後日在灣仔舉行招聘會，合共提供逾3,300個不同行業的職位空缺，大部分為全職空缺，月薪最高可達2.4萬元，接近60%空缺毋須經驗，職位空缺包括物業管理及地產業、飲食業、零售業等行業。求職人士即場遞交職位申請，有機會即場接受面試。