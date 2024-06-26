護理業又加外勞配額 本地員工憂丟飯碗

潘惠賢

【本報訊】政府去年放寬多個工種輸入外勞，當中的「院舍輸入護理員特別計劃」將會加碼，今年第3季起再增8,000名外勞名額，連同現有配額在3年後合共增加至輸入1.5萬名院舍護理員。有業界人士質疑新措施沒有充分理據支持，且公布前沒有同相關工會溝通，憂當局的決定將會嚴重影響本地護理員生計，最終導致本地護理員被全面取代。

薪金長期受壓 惡性循環 醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢指，當局突然宣布增加外勞配額，對行業勢必帶來衝擊。她指由於護理員工作具厭惡性、工時長，待遇欠佳很難吸納新血入行，須長期透過外勞補充人手，所以行內一直都存在輸入外勞的現象，結果就導致本地護理員薪金受壓。

她指有會員反映某院舍的50位護理員，當中只有8人屬本地，其餘42人俱是外勞，擔心不斷擴大外勞輸入，本地人不但難以從事護理員職位，更不能期望提升待遇。業界亦質疑當局聲稱輸入外勞可改善院舍質素的說法，事關外勞來自各方各地，湖南、廣西等地都有，入職時不但不具備有關的護理技巧，更往往與本地員工或長者院友產生文化差異，尤其是語言溝通上出現落差。若政府全面以外勞取代前線護理工作，不單止對現職護理員有直接衝擊，亦對安老業培訓人手帶來負面影響，將扼殺了行業的未來，造成青黃不接的現象。

配額估算過大 當局惹疑 勞工及福利局在推出特別計劃時強調，未來3年額外需要至少約4,500名護理員，然而僅一年後便宣布再加碼，議員梁子穎質疑政府的估算是否過大。他建議把前線護理照顧人員薪酬提升至兩萬元或以上的津院水平；新增外勞配額應逐年按實際情況檢視輸入配額數量；加強推動及培訓本地工人向上流的晉升階梯，予員工機會向上流；增設勞資官三方代表的行業委員會，定期檢視及審查計劃有否被濫用情況。