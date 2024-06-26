吊運鐵管鬆脫砸斃男工 工會料紮帶斷裂肇禍

【本報訊】油麻地公眾碼頭卸貨區日前發生致命意外，一名男工遭鬆脫滾下的鐵管砸傷，送院搶救後仍告傷重死亡。工業傷亡權益會表示，工人施工工序未必出錯，懷疑事故可能是紮帶斷裂導致的意外事件，而紮帶斷裂可能涉及較多原因。工會還呼籲僱主及時為死者家人提供幫助。

倡包紮多層物料增保障 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日在電台節目表示，今次意外未必涉及吊運工序出錯，相信是工人吊運金屬管「車過車」時，紮帶斷裂導致鐵管墮下。紮帶斷裂則與紮帶的質量、承托力、磨蝕等有關，事前很難檢查，若吊運時在重物外再包紮多層物料，或會相對安全。蕭透露，死者是家庭經濟支柱，家中有太太及一名兒子，太太是家庭主婦，兒子就讀中學，希望僱主盡快提供協助。

事發於本月24日下午2時15分，一名姓吳的男工人（55歲）在油麻地公眾碼頭卸貨區內，擬將多綑擺放在貨車車斗上的鐵管以鐵鏈綁緊。詎料，其中6條各6米長的鐵管突然鬆脫滾下，站於車斗旁邊的吳男猝不及防，慘遭鐵管砸中倒地，身體多處受傷，頭部撼地浴血昏迷，在場工友見狀慌忙報案。救護員到場將昏迷不醒的傷者急送廣華醫院搶救，可惜他終告傷重死亡。