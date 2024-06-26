修海港例惹卸責質疑 當局否認

【本報訊】發展局建議修訂《保護海港條例》，引起社會討論。發展局局長甯漢豪昨日表示，有評論質疑該修訂，是將行政機關要證明大型填海有「凌駕性公眾需要」的責任，轉嫁予市民，由市民負責舉證，她認為有關說法並不成立。她形容該些評論「莫名其妙」，並解釋指若市民不服政府決定，有權提出司法覆核。

甯漢豪表示，政府提出修訂，並無免除其把關職責，反而是強化及制度化，將來若有相關部門提出填海，需經法定程序進行評估及諮詢，再交由行政長官會同行政會議決定是否信納才可展開，有助機制更完備。

她又稱，條例並無提及要由法庭審批大型填海工程，亦沒有提過要任何一方證明或反證明任何事。對於填海是否「凌駕性公眾需要」，其評估一向是政府工作，若市民不服有關決定，不論過去、現在或將來，都有權提出司法覆核，由法庭決定是否批出許可。她指，引入更完備機制亦屬政府應有責任，相反若不設機制，等到有市民提出司法覆核才交由法庭裁決結果，是不負責任的做法。