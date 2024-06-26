7‧17書展影視文學為主題

【本報訊】第34屆香港書展將於下月17日起，一連7天於灣仔會展舉行，吸引760間參展商參與。今屆書展以「影視文學」為主題，將舉辦超過600項文化活動，包括展出多項與影視文學相關的作品、邀請多位作家和導演出席書展講座與市民交流，當中包括電影《九龍城寨》原著作者余兒。

展覽繼續設有「文藝廊」，將展出「年度主題推介作家」，包括李敏、杜國威及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等。同時亦設「焦點導演」展區，展出《正義迴廊》導演何爵天和《年少日記》導演卓亦謙等6位導演的作品，以及在「經典改編影視作品」展區，展出金庸和張愛玲的原著小說等。

特設「世界文化藝術廊」 另外，今年書展特設「世界文化藝術廊」，設有人工智能互動裝置。入場人士可透過輸入指定的關鍵字，生成環球影視作品，包括《無間道》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。今年書展亦設有八大講座系列，當中「年度主題講座系列」有《九龍城寨》原著作者余兒，分享其創作小說的心路歷程，並分享《九龍城寨》改編為漫畫及電影的點滴及挑戰等。

書展同期亦會舉辦「香港運動消閒博覽」，適逢4年一度體壇盛事奧運舉行在即，入場市民可在會場的即影即有攤位，為備戰巴黎奧運的香港運動員打氣。至於「零食世界」搜羅超過1,200款零食，分成6大展區，為入場人士呈獻各種經典味道、健康之選及來自世界各地的小食。

門票由10元至30元不等，設上午進場票及免費再進場特別優惠，入場人士亦可同時參觀運動消閒博覽及「零食世界」，門票今日起公開發售。