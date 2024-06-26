400法國珍品 今故宮館展出
【本報訊】香港故宮今日舉辦「法國百年時尚—巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」，將展出約400件藏品，分5個單元、展出橫跨法國歷史140年的服飾變遷及時尚史。香港故宮表示，此次展覽有很多展品屬首次於亞洲展出。
大部分屬首於亞洲亮相
400件珍品都是18世紀末至20世紀初的華麗法國服裝、珠寶與配飾，展覽共分為5個單元，分別是「絢麗宮廷」（1770至1790年）、「理性與感性」（1810至1830年）、「傳統與創新」（1850至1860年）、「雍容華貴」（1880年）及「美好年代」（1890至1910年）。當中包括法國舊時宮廷的華貴服飾，及別具特點的束腰及誇張的裙撐，此次法國百年時尚展將在香港故宮博物館9號展廳展出。
香港故宮文化博物館副研究員楊悅庭表示，法國百年時尚展的特別之處是展示了很多內衣、飾物、兒童玩具、珠寶及配飾，亦有融合中國元素的舊時法國貴族的室內衣物。巴黎裝飾藝術博物館時裝及紡織品部（19世紀前館藏）首席研究員Denis Bruna稱，觀眾可從歷史中學習到當代流行的元素，同時也可在展覽中了解中法間在古時的文化交流。巴黎裝飾藝術博物館中世紀及文藝復興時期珠寶研究員Mathieu Rousset-Perrier則指，香港的策展團隊非常專業，且香港的設施亦十分優秀。
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