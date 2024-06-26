長者牙科資助7‧2起不鑲假牙亦受惠

【本報訊】審計報告早前揭露，本港公營牙科街症服務嚴重短缺，有病人要輪候逾7小時取籌。當局繼本月改善牙科街症診所初步登記安排，下月初起調整關愛基金「長者牙科服務資助」條件，長者即使不適合鑲配假牙，亦能免費接受牙科服務。

目前在關愛基金「長者牙科服務資助」下，長者須獲參與項目的非政府機構及牙醫評估為需要並適合鑲配活動假牙，才能接受免費牙科服務。

免費洗牙補牙X光檢查 當局宣布修改相關條件，合資格長者即使不適合鑲配假牙，亦可以接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠和杜牙根。新安排適用於下月2日起遞交的申請，申請資格則維持不變。

當局早前於立法會政府帳目委員會就審計報告進行的公開聆訊表示，已籌劃在今年第3季優化關愛基金「長者牙科服務資助」項目。當局表示，措施旨在鼓勵長者選擇其他預防性及治療性質的牙科服務，及早處理牙患，盡量保存牙齒。現時有超過850名牙醫參加項目，項目辦公室日前已為參與牙醫及地區服務單位代表舉辦講座，讓他們了解新安排具體運作，並會繼續鼓勵更多牙醫參與項目。