倡重塑深水埗排檔 設6深度遊路線

【本報訊】為挽救旅遊業，政府推出多項措施。多名深水埗區區議員昨建議重新打造深水埗排檔文化旅遊區，加設特色打卡位，並設計6條與排檔、布藝、非遺、建築及美食等的深度遊路線，亦有議員指將與酒店及旅行社商量，共同推廣路線。

議員鄭泳舜指在疫情後，有很多旅客到深水埗進行深度遊，而現在更多旅客注重深度遊、文化旅遊等沉浸式體驗，加上深水埗有很多特色店舖，認為可以重新發掘香港獨特排檔文化新體驗，塑造安全、舒適、好玩，具地區特色的旅遊路線及產品，以排檔及圍繞排檔的文旅觀光點，納入排檔文化旅遊區的體驗行程。

深水埗區議員劉佩玉指當區有約10條排檔街道，建議可選取鴨寮街、基隆街等重塑排檔新體驗，她又指深水埗排檔經營面對市民北上消費，生意額下降的挑戰，認為可透過倡議打造排檔文化旅遊區，讓旅客體驗香港基層生活寫照。但她指深水埗應改善防火安全，政府應該考慮小販牌照條例，要求每個排檔加設簡單消防安全設備，提升小販防火意識，並持續改善排檔衞生。

為提升排檔的吸引力，另一區議員陳偉明認為可進行創新改善，美化排檔外觀，外形、顏色及吊飾等方面，可改為屋仔風格，加上特色主題的設計，如童裝、玩具、金器及海味等，也可創造特色打卡點，加設牌坊。

冀改善街道管理 避免影響居民 在旅遊路線方面，區議員林偉文認為可分為「鴨寮•尋寶」、「布藝遊蹤」、「光影視覺」、「非遺與傳統文化」、「穿越•古蹟」、「尋味深水埗」，當中內容包括排檔、布藝、非遺、建築、美食及電影取景地等。被問及地攤和天光墟如何處理，以及深水埗人口稠密，導賞團如何避免影響居民日常生活時，劉佩玉指政府希望改善街道管理，也會和相關持份者溝通。