留仙街升降機逾10年未起 街坊憂等到死

【本報訊】區內人士爭取逾10年，要求在天后留仙街近百年歷史的舊石梯加建升降機，前年政府提交文件擬於石梯旁興建一部升降機及高架行人路後，至今設計方案欠奉。多名區議員昨在灣仔區議會大會中「追數」，甚至引述街坊指或許有生之年都見不到電梯落成，要求政府署方盡快定出工程時間表。政府則回應指電梯工程須諮詢和考慮持份者意見，冀可設計出雙贏方案。

路政署署長邱國鼎在會議中提及活道連接皇后大道東的電梯工程，以及留仙街連接天后廟道的升降機工程儘管已提出多時，但現仍在策劃中。

設計方案拖年多不見影 區議員李文龍指留仙街項目已爭取10多年，前年9月當局承諾會有初步的改善工程或會立項處理，而去年3月灣仔區議會的發展規劃交通委員會中，署方說將有設計方案和顧問報告，可是直至今日仍未收到正式報告。李文龍指該處有棵樹，10多年前並不存在，結果由萌芽至茁壯成長，相關工程項目仍未有下文，有街坊慨嘆爭取多時，或許有生之年都看不到電梯的落成。另一區議員李碧儀亦指署方多年來都沒有確實時間表。

對於活道至皇后大道東的扶手電梯項目，區議員林偉文指上屆區議會的規劃交通委員會已有提及。對於該梯級具有歷史之說，他認為不應凌駕居民的利益和出入安全，如果學校擔心學生在電梯設施跌倒，應該是學校教育的責任，而不是避免興建電梯。再者，聖約瑟小學重建在即，署方應藉此機會與校方商討落實電梯工程。

邱國鼎回覆指活道連接皇后大道東的電梯項目，有關設計收到很多意見，目前最新方案是電梯會附設供輪椅使用的升降台，由於位置不想太靠近學校，電梯會放中間位置，可是如此一來，樓梯兩旁的上落空間會減少。至於附近學校和校友的意見，則指該樓梯好靚，好有歷史，對電梯置於中間的方案有意見。其實署方也知悉聖約瑟小學重建，會與校方聯繫可否訂出雙贏方案。

當局指需解決地下管線 至於連接留仙街及天后廟道的項目，擬建升降機的位置狹窄，工程較為複雜，且有樹木和地下管線，位置亦接近民居。他認為該處的樹木雖已10多年，但未必去到需保留的地步，但必須解決地下管線，以及民居的視野或涉私隱問題，因此要做好諮詢，希望短時間內定出工程時間表。