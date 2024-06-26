去中山快個半小時 深中通道傳通車延遲

或押後至6‧30啟用 跨境巴暫無意減價 大灣區內再有重要基礎設施啟用，連接深圳和中山的深中通道一度盛傳後日（28日）通車，通車日期近日傳押後，綜合內地媒體及運輸界消息，深中通道將於周日（30日）通車，相關部門正密鑼緊鼓準備通車事宜。本港方面，有取道深中通道、赴中山一天遊的旅行社因應新通車時間調整行程，本港旅遊業人士認為，深中通道投入運作後，有助縮短往返中山及珠海近半交通時間，大灣區互相往返更容易。不過，本港跨境公司暫無計劃調整巴士票價，但會因應路程縮短、過路費減少而向乘客推出優惠。

全長24公里的深中通道由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道組成，是繼港珠澳大橋後另一條接駁通珠三角東、西兩岸的大型行車幹道，來回共8條行車線，較現時連通深圳與中山的虎門大橋多兩條行車線，日均車流量可達10萬架次。通道早前已落成及驗收，將在本月底啟用，但內地當局一直未宣布確實日期。內地媒體近日都爭相報道深中通道將通車，又指該通道是世界級跨海交通要道工程。

旅業響應將辦一天團 現時港人前往中山、江門等粵西地區，一般會取道港珠澳大橋，或先到深圳再經虎門大橋，前者的收費較高，單程已約200元，並需約3小時才能前往；經虎門大橋的交通成本雖較便宜，但虎門大橋在周末及平日下午經常塞車，行車時速僅能約50公里，一般來回需時4小時。深中通道正式通車後，中山往返深圳將縮短最快至30分鐘，毋須繞大圈下，相較於過去行走虎門大橋節省1.5小時；前往江門、肇慶等地，亦能節省約一小時。旅遊業人士相信通道啟用後，本港旅行社會推出更多旅遊產品。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，一天遊一般只有8至10小時行程，過往假日來回中山需較長時間，市場一般只能舉辦兩日一夜或三日兩夜行程，將來改道深中通道時，業內可舉辦吃喝中山一天團。港人可赴中山等地享受當地馳名的乳鴿及脆肉鯇，令大灣區內物流、旅遊等行業有更佳發展。

不過，深中通道通車在即，多個跨境直通巴訂位平台的資料卻顯示，7月車票價格未有因應車程縮短而下調，普遍單程約100元。身兼非專利巴士聯會主席的永東直巴副總經理蔡順基解釋，雖然使用通道往返中山等地的路程縮短，但直通巴票價已較鐵路、渡輪票價便宜，業界多數會推出限定優惠，亦已見低至60元一程，接近半價。蔡提到過往假日不少港人繼水路前往中山旅遊，期望深中通道開通，加上優惠車票下，能令部分前往北上深圳消遣的港人，改到中山等城市。

另外，中山市及深圳市的交通局、公安局發布通告明確，禁止危險貨物運輸車輛在深中通道，包括具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蝕、放射性等危險特性物質或物品的運輸車輛。而根據廣東省當局擬定的「深中通道」行車收費，私家車、小型客車和2噸以下貨車，單程收費66元人民幣。