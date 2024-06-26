醫健：健康在您手：糧食安全與尊嚴

不少基層為節省開支，以簡單食物作正餐。雖然填飽肚子，其實依然面臨「糧食不安全」的處境。而根據聯合國糧食及農業組織，如任何人因缺乏金錢或其他資源，而未能獲得足夠、安全和營養的食物時，便可以被定義為「糧食不安全」。

食物援助旗艦項目FOOD-CO在2021年至2022年期間進行調查，發現超過六成的受訪低收入家庭面臨糧食不安全的問題，有受訪家庭亦指出，如選擇較有營養的食物，例如新鮮蔬果及牛奶等，以及滿足社交需要，所需的食物預算比起溫飽水平仍有一定差距。

兼顧選擇及尊嚴 除了面臨糧食不安全的威脅，在過去服務經驗中，有服務使用者表示以往手持實體食物券購買食材時，因他人目光的注視，使用服務時感到有壓力。因此，在關注如何讓有需要人士獲得足夠、安全和營養的食物時，亦要顧及他們的精神健康和尊嚴。

隨着科技的迅速發展，坊間愈來愈多援助服務開始提供網上申請或領取服務，並增加了熱食等選項，也提供了不同領取物資的形式，如自助食物機等，提升服務使用者的選擇。而我們另一個電子平台CharityToday，就以電子錢包的形式，方便有需要的人士，津貼數碼化也避免令服務使用者被標籤，讓他們在有尊嚴的情況下接受援助。

聖雅各福群會CharityToday & FOOD-CO項目經理 曾詠珊

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