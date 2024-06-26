旺角木屋燒烤 8人食物中毒

【本報訊】在旺角開設分店的內地連鎖店「木屋燒烤」，出現食物中毒情況。衞生署衞生防護中心昨日公布，3宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及8人。他們近日先後到涉事餐廳享用晚餐，出現嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。8名受影響人士當中，4人已求醫，全部毋須入院，情況穩定。調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為烤蠔和烤羊串。個案可能由諾如病毒及/或沙門氏菌引致。

首宗個案涉及兩名分別17歲和48歲的女子。她們上周三（19日）於旺角木屋燒烤晚膳，約33至43小時後出現嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。第二宗個案涉及兩男兩女，年齡介乎30至49歲。他們上周四（20日）晚上於同一餐廳用膳，約33至56小時後出現類似病徵。第3宗個案涉及一男一女，年齡分別為24歲和20歲。他們上周五（21日）晚上於同一餐廳晚膳，約34至37小時後出現類似病徵。

曾吃烤蠔烤羊串 食安中心人員前晚（24日）已即時到該餐廳視察，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。