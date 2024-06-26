前日1735人按平安鐘 104長者痛楚暈眩送院

【本報訊】本港近日天氣持續炎熱，天文台於昨日清晨6時45分發出酷熱天氣警告。長者平安協會表示，前日共有1,735人使用「一線通平安鐘」服務，其中104人需要送院接受治療，主要原因包括身體痛症及暈眩。

今酷熱最高34℃ 天文台表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本港多區氣溫於正午時分上升至約攝氏33度。天文台亦於昨日11時半發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高。勞工處提醒僱主及僱員要採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑，僱員須遵照指示按時休息。

天文台又指，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，預測本港今日吹和緩東至東南風，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約攝氏34度，新界再高一兩度；未來一兩日將持續酷熱，新界部分地區最高氣溫達攝氏35度或以上，大致天晴，但局部地區有驟雨，周末至下周初驟雨較多。