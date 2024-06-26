首季逾萬交通投訴 僅票控41司機

【本報訊】交通諮詢委員會轄下的交通投訴組昨日公布，今年第一季共接獲10,841宗投訴及建議，較上季的10,851宗下降0.1%，但較去年第一季的9,798宗上升10.6%；當中純粹提出建議的有260宗。與公共交通服務有關的個案，由上季的9,448宗，上升至今季的9,577宗，升幅約1.4%，佔今年第一季整體逾88%。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，由764宗下降至727宗。有關交通情況的投訴及建議，由529宗下降至447宗。涉及道路維修的個案，則由37宗下降至30宗。

採納11項市民建議 交通投訴組於今年第一季接獲的投訴及建議，均已轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。

季內有7,409宗個案的調查工作已經完成，當中有6,646宗（90%）證實成立，有關政府部門及公共交通機構已採取措施以改善情況，或正考慮可以解決問題的方法；其中僅41名駕駛者被執法部門票控。同時，不成立的個案有兩宗（少於1%），另有761宗（10%）則因證據不足而無法追查。

此外，有關政府部門及公共交通機構，今年第一季共採納11項市民提出的建議，以改善公共交通服務和交通情況。包括延長城巴第B8號線的服務時間、修改牛頭角道與振華道交界處的行車線標記，提升道路安全，以及延長伊利沙伯醫院路轉入加士居道交通燈的行車綠燈時間，改善交通流量。