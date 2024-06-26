大埔公路三線南行 車龍不再

【本報訊】大埔公路沙田段北行車道在本月2日開通三線行車，擴闊後的三線南行車道亦於剛過去的周日（23日）正式啟用。運輸及物流局昨表示，近日早上繁忙時間，經大埔公路沙田段往九龍/荃灣方向，大部分時間沒出現明顯車龍。近馬場經大埔公路南行到蔚景園一帶行車只需約5分鐘，較原本減少三分之二。以往繁忙時間車龍最長延至沙田污水處理廠的情況亦不再出現。

早上馬場5分鐘到蔚景園 當局指，有不少市民紛紛讚好該路段多年來的塞車問題獲明顯改善，政府也樂見擴闊後的大埔公路雙向方向，為市民帶來即時的交通效益。當局又呼籲駕駛人士根據路牌指示，選定適當的行車線前往大圍、九龍西或荃灣，認為待駕駛人士熟習後，上址行車料更暢順，沙田一帶的交通可獲進一步改善。

過去大埔公路於繁忙時間交通非常擠塞，隨着沙田區和新界北的持續發展，擠塞情況更趨惡化。2018年起，當局展開道路擴闊以及改善沙田鄉事會路交匯處等工程，其中沙田鄉事會路新交匯處於今年3月底啟用，而介乎沙田廣場至禾輋邨民和樓對開一段長約1.1公里的大埔公路，南北行車道增至三線行車，分別於本月2日及23日兩個周日開通。