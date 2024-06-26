東九集運 研藍田北加站可能

西擬延至竹園 東或伸至翠林邨 立法會工務小組委員會於周一（24日）通過「東九龍智慧綠色集體運輸系統」2.62億元的勘察工程及設計撥款，稍後提交財務委員會審議。政府表示，有關運輸系統初步設定有8個車站，但聽取議員及市民意見後，當局會探討是否可以增設「藍田北」站，強調最終車站數目有待研究，署方會持開放態度。至於會否在彩虹東再西延至慈雲山或竹園，或由油塘東再東延至將軍澳或翠林邨，同樣要作可行性研究，當局稱爭取在招標前完成。

路政署鐵路拓展處處長梁少江昨在電台節目表示，有關運輸系統初步設定有8個站，但有議員意見指，考慮到藍田北居民的出行需要，能否把隧道方案，在馬游塘至油塘東之間作調整，令該處有機會設置藍田北站。他表示，待顧問團隊仔細研究後，政府會因應實際情況進行微調，不排除在藍田北加設車站的可能性。他認為，增設一個站對署方亦有好處，既可配合市民的出行需要，亦可提升系統的成本效益。

路政署署長邱國鼎昨出席灣仔區議會大會後亦提到，藍田北有不少居民，能否增設藍田北站要視乎技術問題。他指由於位置介乎馬游塘至油塘的一公里隧道，有關設施若不通過隧道，就要坐落連德道和碧雲道一帶，惟該處空間較為狹窄，要待勘測研究，方可得知能否容得下一個車站。對於運輸系統定出8個車站，他稱只是初步方案，最終的車站數目仍有待研究，署方會持開放態度。他又提到，日前在立法會聽到的意見主要是圍繞藍田北，議員對走線和車站沒有太大的爭議，大概是希望接駁方面能做得更好。

彩虹東站擬建橋駁彩虹站 就接駁方面，梁少江表示，彩虹東及油塘東作為運輸系統的起點站，設計重點在於如何與現有的港鐵站做好連繫，初步構想是彩虹東站，以天橋接駁港鐵彩虹站；至於油塘東站，因油塘站地勢起伏，正構思以隧道連接兩站，將設置行人電梯接駁。至於走線會否在彩虹東站再西延至慈雲山或竹園，或由油塘東再東延至將軍澳或翠林邨，他稱顧問團隊會再作研究，爭取在招標前完成。

梁又指，待財委會7月中通過後，當局就會隨即批出顧問合約，展開相關規劃工作，今年下半年亦會邀請運輸系統供應商和營辦商提交意向書。他指運輸系統其中一公里是隧道，現時的列車使用充電池的技術已足夠成熟，可以克服安全問題。而政府已接觸至少5間營辦商，同時歡迎其他營辦商提交意向書，當局亦會收集不同營辦商對於票價調整機制的意見。

對於有議員指項目不適合採用「鐵路加物業」財務營建模式，更有議員憂慮這此模式要再向財委會申請撥款，擔心會阻慢項目發展的進度。梁少江表示會參考有關模式，研究在馬游塘站上蓋是否有空間發展物業。

「東九龍智慧綠色集體運輸系統」全長約7公里，包括約6公里高架橋及一公里隧道，初步共有8個站，包括彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東，將連接港鐵彩虹站及油塘站。政府爭取在2026年進行工程招標、2027年動工，目標於2033年或之前落成。