涉巴士椅背寫煽動字句 文員還押8月訊

【本報訊】一名男子涉嫌在今年3月至4月期間，持續在不同的公共巴士乘客座位椅背上寫上具煽動意圖的字句，被控3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」，及兩項摧毀或損壞財產罪，案件昨在西九龍裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應控方要求，將案件押後至8月22日再訊，以待執法部門進一步調查，被告沒有保釋申請，候訊期間須還押。

共控5罪 無申保釋

29歲被告鍾文傑，報稱是文員。他分別被控於2024年3月23日至3月25日、2024年3月28日至4月21日、4月27日，在公共巴士乘客座位椅背上寫上陳述和公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對 《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及/或煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項。