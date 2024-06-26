顛覆案參與程度量刑 首要分子可囚終身

【本報訊】有關本案涉及的一眾被告，均被控「串謀顛覆國家政權」罪，屬於《港區國安法》下的控罪。

設3刑期等級 根據《港區國安法》第22條所定下的罰則，被控此控罪的被告之量刑會分成3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加」者可判囚3至10年，而「其他參加」者可判囚3年以下或拘役、管制等禁閉式刑罰。故判刑的法官須釐定該名被告就控罪的參與程度以作量刑。

本案涉及的《港區國安法》下的控罪之量刑，與香港過往應用的刑事訴訟程序之量刑基準有所不同，是次更是首次就「串謀顛覆國家政權」罪作判刑，故法官如何作出量刑備受關注。該控罪設有3級刑期等級，但如何釐定該名被告需接受哪級的刑罰，便需由主審法官因應每名被告就控罪的參與程度作考慮。

另外，根據終審法院處理涉及國安法案件的上訴案例，指法庭可考慮被告認罪等因素而減刑，但不可減至超出刑罰的下限。不過，《港區國安法》第33條列明，法官作出量刑後，亦可有3種情形可「減輕處罰」，當中包括自動放棄犯罪或有效防止犯罪結果發生；自動投案和供述罪行；以及揭發他人犯罪行為，查證屬實、或提供重要線索以偵破其他案件。故當出現上述的情形，該被告才可減刑至超出刑罰下限。