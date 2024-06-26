求情倡坐兩年監 戴耀廷說法大膽

辯稱非初選案首要分子 官反問誰才是 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷，連同黃之鋒等共31名被告認罪，餘下16名被告受審，除劉偉聰及李予信脫罪外，其餘14人均被裁定罪成。45名罪成被告，於昨日開始在西九龍法院（暫代高院）求情。首批是被指有份組織初選的戴耀廷及區諾軒等5名被告。《港區國安法》列明，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。控方指組織者必屬「首要分子」。戴耀廷代表提倡，戴的刑期應為兩年。法官形容，如將戴視作低程度參與者，是大膽的說法。

先求情5人被指為組織者 本案47名被告當中，只有大律師劉偉聰及前公民黨成員李予信，經審訊後被裁定罪名不成立，其餘45人均需還押候判。律政司已就劉偉聰無罪裁決向高等法院提上訴。就45名罪成被告，法庭分成6批進行求情。被控方指稱為組織者的5人，包括認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及受審後被裁定罪成的吳政亨，於昨日起開始求情。

在辯方求情前，控方首先就法律事宜陳詞。控方表示，法庭量刑時，首先要根據《港區國安法》第22條列明，就各被告干犯控罪的嚴重程度分3級，之後按各等級設定量刑起點，再考慮求情、加刑或減刑因素。控方指，組織者必屬「首要分子」，但控方難以為眾被告分級，因牽涉到案情評論。

控方認為，若被告上庭作證並獲法庭信納證供，可被視作屬國安法第33條下的「揭發他人犯罪行為，查證屬實」，並獲得減刑。

先進行求情的為被告戴耀廷，並由資深大律師黃繼明代表。黃建議法庭考慮到戴的個人因素，以3年監禁為量刑起點，認罪扣減後判他入獄兩年。黃繼明指出，在國安法生效前，即2020年7月1日前的作為，不應被納入量刑考慮。法官質疑，串謀計劃屬持續罪行，而當時的社會環境，亦可以影響罪行的嚴重性。有法官更反問，如果戴耀廷在本案不屬「首要分子」，誰才是？

辯方大狀：戴不覺計劃違法 黃繼明回應稱，初選及無差別否決財案，在《港區國安法》生效前並非違法。戴耀廷錯在沒有停止計劃，並繼續進行。在考慮戴的罪責時，應只考慮國安法生效後，他在計劃中所扮演的角色。對於戴耀廷曾在2020年7月9日的記者會等場合，表示他覺得計劃不違法，黃繼明稱，戴是以法律學者身份發言，他當時真誠相信初選計劃合法。黃今日會繼續進行求情陳詞。案件編號：HCCC 69,70/2022