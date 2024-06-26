屋苑停電 機場壞「腦」 民生交通設施一團糟

6月23日 鑽石山電壓驟降：中電今年發生多宗供電事件，鑽石山多幢大廈日前一度停電。

【本報訊】中電電力事故頻生，包括本周日（23日）凌晨本港多區出現電壓驟降，其中鑽石山鳳鑽苑一度停電逾一小時，懷疑架空供電系統受到不穩定天氣影響而引致。政府昨指穩定的電力供應非常重要，機電署已成立小組調查，而中電也必須查明事故原因，提交詳細報告。另外，香港國際機場本周日亦發生電腦故障，航班顯示系統未能運作，政府指事件「不應該發生」，機管局必須留意系統的適配性，指作為航空樞紐要有「世界一流」的水平。

政府強調穩定的電力供應非常重要，本周日的事故初步調查結果顯示，初步原因顯示與極端天氣有關，影響九龍、新界不同地區的電力供應，機電工程署已成立專責小組跟進事件，要求中電必須查明事故原因及落實改善措施、提交詳細報告，亦已要求重點改善供電系統的避雷能力，應對未來數月高頻率暴雷帶來的風險。

航班顯示系統故障「不應發生」 電力事故頻生，政府指中電需要從根本改善，維持香港的穩定電力供應，政府會詳細審視報告，要求中電要有應變能力，當發生事故後，能盡快啟動電力供應，減少負面影響。

對於香港國際機場亦發生電腦系統故障，政府指事件「不應該發生」，而香港作為航空樞紐，每日處理海量航班，事故對不少旅客有影響。

政府指運輸及物流局已經聽取系統出現問題原因，政府指必須全盤審視系統設置、改善後備系統銜接，也要求機管局就事故原因作出詳細調查，預防同類事件再次發生。政府又表示第三條跑道很快落成，機管局必須留意系統的適配性，指香港作為航空樞紐要有「世界一流」的水平。

6月23日 機場電腦系統故障：政府指機場電腦系統故障不應發生。