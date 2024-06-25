搶人才重質非量 真發展勿淪空談

「搶人手、留人才」是近年政府不遺餘力的工作。高官接受訪問時指出，「搶」的意思是要主動、積極地去做，又認為新增的人才有助香港經濟發展。高官認為，如果能夠在3年內吸引超過10萬名人才來港，加上本地大學每年約5萬名畢業生，未來3年會增加25萬名人才，相信對香港經濟發展有很大幫助。

政府在2022年底起推出多項人才入境措施，截至2024年5月底，各項輸入人才計劃共收到逾30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。高官認為，過去一年，本港成功吸引超過30萬人才申請來港，包括其配偶及子女，當局粗略估計有超過70萬人來香港，形容他們全部都是「人才」，反映他們「用腳」對香港投下信心一票，認為「搶人才」計劃絕對成功。然而，有關計劃是否如高官所指如此無懈可擊？人才真是俯拾即是？

立法會人力事務委員會昨日討論有關事宜，有議員質疑已經引入的人才主要來自內地，其他國家的人才比較少，以高端人才通行證為例，由去年至今年2月按申請人所屬地區劃分，有43,992個來自內地，美國有524個，議員直言兩者幾乎相差83倍，詢問有否評估人才計劃對外國人才的吸引力，以及會否考慮進一步擴大覆蓋範圍，以吸引不同背景的海外優秀人才來港？

勞福局局長孫玉菡回應表示，由2022年年底開始推行一系列搶人才計劃到今年5月31日，非內地人有超過4.5萬人透過這個計劃來港，即約有四分之一來港的人才持外國護照，他又指出高才通確實是內地人較多，但是否有海外經驗並非只看所持護照，他指C類申請者有百分之七十以上畢業於歐美澳加等國的大學。

然而，政府口口聲聲「搶到好多人才」，這些「人才」果真對香港經濟有「很大貢獻」？有議員指網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，又詢問是否有人才兩年內沒有工作，純粹利用便利進出香港？又有議員指在小紅書看到很多中介教人如何申請人才計劃，當中看到很多有「相當高嘅欺騙成分」，詢問人才辦如何處理這些情況？

議員指公屋最近有打擊濫用的行動，詢問人才計劃是否也要「打濫」？高官強調不同意把人才計劃和公屋一同討論，又指保險也需要人才，但指如高才通簽證人從事保險工作，續簽時審批會加倍小心，呼籲人才不要相信網上攻略，入境處審核會非常嚴格，強調人才要真正來港，並為經濟帶來實質貢獻。此外，當局指入境處審批高才通時，學歷是很重要的準則，因此對學歷證明的要求十分嚴格，現在會要求交上大學畢業證書，以及需要專業學術評估機構出示證書，做到雙重把關。

搶人才是否絕對成功，端賴政府是否重質不重量，否則，正如有議員話齋，政府將人才計劃的申請人數多視為「政績」，擔憂過量人才會否讓本地年輕人失去上流空間，強調失業率低證明有工開，但並不代表年輕人有發展潛力。搶人才切勿本末倒置，要以質為本，否則濫竽充數，雞鳴狗盜之徒反而扼殺本地真正人才，豈不弄巧反拙？