撥亂反正：做中國香港人並不丟人

個多月前，本欄談到內地時裝電商巨頭SHEIN（希音）到西方上市的計劃。該公司本來想到美國上市，但因有美國政客和商業競爭對手，質疑希音與中國政府的關係及對客戶資料的保障等，而一度計劃改到英國上市。但由於倫敦股市的市值和交易量近年回升，當地投資者對創科類股份的興趣較低，勢影響其集資額和發展前景。據報自有關負面消息傳出，已有部分海內外策略投資者打退堂鼓，令希音估值大幅回落。

知名財經專欄作家、居美華人任淑莉近日一篇題為《做中國人並不丟人》的文章，也談及希音上市問題，引起內地網民與海外華人圈子熱議。文章提到，希音高層早前在當地一個財經界會議上自稱「美國公司」，強調希音的主要業務在美國，亦認同美國的自由、法治等價值。其目的路人皆見，就是為了取悅當地投資者和爭取美國監管當局批准其上市。

文章警告，希音這種「洗白」行為，一方面可能惹怒中國政府，拒絕批准其到海外上市，另一方面亦未必起到實質作用，中國影音分享平台TikTok就是好例子。與希音一樣，TikTok為了規避美國政商界打壓，一直努力淡化與中國母公司的關係，又特意聘用大量美國人和新加坡人擔任管理層，但最終還是逃不過被美國國會立法強制與中國「剝離」。文章認為部分中國企業已做得太過分，對自身發展並無好處，強調「做中國人並不丟人」！

幾年前，中美貿易戰開打初期，亦有一些香港公司和富豪企圖「去中國化」，以避免受到美國及其盟友針對，最後大多數都是失敗收場，並因而錯失了提早在內地投資發展，以及與內地企業合作進軍「一帶一路」市場的機會。希望他們今天會明白，做中國香港人其實並不丟人。