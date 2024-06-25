冰鑑春秋：連綠委自己都受不了？

為了扳回在立院表決的劣勢，賴清德主導發動群眾走上街頭，一連3天在立院外集結，想要給在野黨立委壓力，期待就算不能讓覆議案翻盤，至少也要打出一波氣勢。

沒想到酷暑與雷雨交互作用，加上活動目的不明，提供的菜式又不如5月時豐盛，結果人潮聚集不起來，儘管主辦單位最後喊出3萬人，但真實情況是群眾不給面子，實際人數連十分之一都不到！非但沒有帶動聲勢，反倒讓綠營士氣更低迷。

早在19號中午就有媒體向綠營抱怨：「人這麼少到底要怎麼拍？」據說綠營確實也緊急Call人，希望不要讓場面太難堪，可到晚上仍舊只有稀稀落落的數百人，這對街頭抗爭起家的民進黨來說，簡直就是不可思議！照理說，若綠營民代真想發動群眾，隨隨便便也可找來幾千人，而從結果來看，只能得到一個結論，那就是綠營民代表面上支持賴清德的「青鳥行動」，實際上卻是意興闌珊、陽奉陰違，才可能出現這種小貓兩三隻的窘境。

這屆立委本就是史上最操，三天兩頭甲級動員不說，群眾集會更是一波接一波，民進黨主力又多在中南部，搞得他們幾乎沒空跑自己的選區。而賴清德自己發動群眾，卻又撇清不肯直接到現場力挺，主辦的側翼團體也假惺惺要求綠營政治人物不要上台，這種吃力不討好又沒有舞台的動員，對綠委而言毫不划算。何況，明明早就決定要申請釋憲，搞這個活動到底所為何來？於是就讓「青鳥行動」成為民進黨史上最糟糕動員案例的典範。

從這次也可看出，賴清德完全不理解群眾運動的本質，沒想過過度的盲目動員只會讓自己的氣勢下滑，再這樣下去，綠委和賴清德的裂痕將更加凸顯，民進黨自己的內鬥又要展開了。