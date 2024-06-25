橫眉冷看：大門開得愈寬愈好

北京剛宣布，將全面撤銷市內旅遊景點的預約參觀制度，此舉可謂從善如流，尤其能便利年長或海外的遊客。自從新冠疫情後，不少內地旅遊景點都要預約參觀，甚至要作實名登記，這種做法對加強保安與控制人流或許有幫助，但會對遊客造成很多不便。海外客人以至香港、澳門、台灣的同胞固然不容易適應，就連內地後生一輩的居民，也頗感困擾。

早前筆者到湖南遊玩了幾天，旅程是由內地朋友打點，他們都是30歲出頭，十分精明能幹的人，平素甚麼新措施、新玩意都難他們不倒。但即便如此，我們一行5人，到了不少景點想入內參觀，滿以為事前已辦好預約登記，結果還是被攔阻住。有時候是因為所辦的登記手續不完備，有時候是因為某景點分開甲、乙兩區，到達現場後，職員才告訴你，原來你只預約了甲區，乙區卻沒預約，一時間便讓人不知所措。

幸好領着我們出遊的，畢竟是內地的旅遊達人，再麻煩的手續，他們總能搞定，但我和另一位香港朋友禁不住相視苦笑，大家都說，如果只有我倆結伴，要穿州過省地出遊，如今可不是一件容易的事。事實上，我們在長沙市逛了幾天，全程沒見過一張白人或黑人面孔，就算是首都北京，據說今年海外遊客的人數，也只能回復到疫情前的65%。中國是世界有數的大國之一，對外的大門應開得愈寬愈好，更要盡量方便海外遊客，因此好些措施或制度，是時候要改良了。

筆者平素在內地大灣區乘出租車，大多是用電子系統支付車資，近日有幾次，刻意使用現金，其中卻只有一半機會，司機能有足夠的零錢找贖。這種情況若不能改善，也會讓海外遊客留下負面印象。