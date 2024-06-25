強詞有理：美債無底洞

一直很好奇，美國國債規模不斷膨脹，早已達到天文數字，而且高處未算高，將來如何償還？何時才能還清？有人粗略估計，即使美國從此不再發債，最少也要100年才能還清債務。當然，這只是假設，美國絕不可能不再發債，也就是說，美國根本不打算清還債務，因為早已還不起，只能不停地借新債還舊債，直至有一天新債乏人問津，美國的好日子也就到頭了。別以為這是危言聳聽，歷史上從來沒有一個國家可以永遠靠舉債過日子，更沒有一個國家可以永遠靠舉債維持霸權。

表面上美元依然強勁，美股更是屢創新高，實際上一切都是浮雲，聯邦財政赤字持續增加，債務問題急速惡化，才是美國病灶所在。根據美國國會預算辦公室最新預測，今年聯邦政府預算赤字將達到近兩萬億美元，較2月份的預測高了約27%，相當於GDP的7%，遠超過去50年平均3.7%的比例。財政長期入不敷支，只好不斷發債彌補，債務情況將惡化至比二戰結束時更差。尤其不堪的是，為了維持美元強勢，增加債券吸引力，美國不得不靠高息支撐局面，導致利息成本持續高企，每年單是支付債券利息就達上萬億美元，而美國政府一年財政收入也不過是4萬多億美元。

顯而易見，美國早已資不抵債，一味拆東牆補西牆，維持表面風光。雖然美國國債在金融市場上的地位仍無法取替，理論上可不斷發債滾存，永續未來，但問題是，一旦美元霸權不保，美債還會繼續受歡迎嗎？如果海內外財主不願繼續捧場，老美日子怎麼過？那些為其唱讚歌，認為美國可以靠本身實力永遠發債並輕鬆還債的人，不是頭腦簡單，就是別有居心。

這些年美國到處煽風點火，製造亂局，甚至挑起戰爭，就是因為自身千瘡百孔，沉疴難起，企圖將禍水外引，轉嫁國內矛盾。只是時代不同了，隨着中國等新興國家崛起，俄羅斯打響反擊霸權第一槍，美國再也無法對全世界予取予攜，連部分盟友也是同床異夢。所以，別看華盛頓依然盛氣凌人，照樣對其他國家指手畫腳，實際上早就力不從心，只剩裝腔作勢，嚇唬不了幾個國家。

有些人總是不相信或不承認美國霸權衰落，這分明是鴕鳥心態。風起於青蘋之末，美國霸權衰落早已有迹可尋，而且愈來愈明顯，不承認不等於不存在。