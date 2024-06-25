龍吟虎嘯：靠價值觀拉幫壯膽

中美、俄美的大國博弈不是孤立的，牽動着百年大變局的世界格局的變動。美國在部署向中國、俄羅斯發動「國運之戰」時，一直使用價值觀工具，中俄這30、40年的發展和崛起，正在打破美國西方橫行300年的強權、霸權。這場博弈從100多年前算起，中俄共產黨在馬克思列寧主義指導下，以實現社會主義、共產主義為目標，打倒資本主義和帝國主義，解放全人類。

經過兩次世界大戰，中國和蘇聯帶動歐洲、亞洲多個國家實現了革命勝利，建立了社會主義陣營，這是百年大變局的首階段結果和場景。上個世紀60年代中蘇分裂，反目成仇，但都還堅持為之奮鬥的社會主義，和美國西方的資本主義制度與價值觀繼續抗衡，百年大變局首階段的時代場景和方向並未改變。上個世紀80年代中蘇都在推行改革開放，因為方法不同、路線不同，蘇聯被美國西方的「和平演變」戰略及價值觀瓦解，共產黨下台，蘇聯解體，俄羅斯幾乎全面照搬美國西方制度。

中共堅持「中國特色社會主義」道路，多次打退美國西方的「和平演變」，堅持「兩手硬」，改革開放、國力發展突飛猛進，全面趕超美國西方清晰可見。這段時期內，俄羅斯在總統普京領導下撥亂反正，痛定思痛，重振俄羅斯聲威，憑着蘇聯超級大國的老底子和新發展，重新令美國西方膽寒，倍受威脅！更重要是，美國西方始終認為中俄不管怎麼「相貌改變」、「說法改變」、「制度變革」、「國策改變」，骨子裏價值觀都還是「共產國家」，都還是和資本主義、帝國主義鬥了逾百年的「集權國家」，價值觀和美國西方水火不容。

現在百年大變局進入了中階段，結果和場景對美國和西方十分不利，尤其是中國的勢頭，從經濟基礎到上層建築、到價值觀、到意識形態，對美國西方都有令他們感到致命的威脅。山姆大叔更可憐的，是已不能憑實力擊倒中俄，要把價值觀掛在嘴邊給自己壯膽，拉幫結派。