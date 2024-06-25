坦言集：中國被動

報載在美國制裁的威脅下，部分中國銀行有傳停止了與俄羅斯交易的活動，顯然是中國不敢與美國抗衡，寧棄業務，也不管俄羅斯的死活，忍氣吞聲地接受美國的不合理、不合法的長臂管制。據說在普京訪華之後，中國的一些邊境小銀行開展對俄業務，這應該是俄羅斯極力要求的結果。

去年中俄兩國貿易大增，達2,400億美元。由於兩國資源與生產有互補的優勢，貿易仍會繼續大增，便有金融結算的要求。兩國已多用本幣結算，部分仍用美元歐元結算。美國歐盟進一步制裁，禁其用美元歐元作結算，部分俄羅斯的金融交易亦被排除在SWIFT系統以外。中俄貿易當然可增加用本幣結算。或許因此，在美國加強制裁導致盧布兌美元匯價大跌之時，盧布兌人民幣反而企穩並有升勢，並不隨兌美元一樣大貶。

表面上，這產生對人民幣貶值的壓力，實際上是在俄羅斯的人民幣供應大於需求。例如今年1至5月中國對俄的外貿逆差為130億美元。雖然不是全部用人民幣支付，也未必全是即期支付，數額便已十分龐大。而且對比去年全年逆差的182億美元，增加極速。由此而俄羅斯收取的人民幣難以全用於對華進口，部分或許可與中國協商，用人民幣換取美元，以穩定俄盧布的幣值。外貿的貨幣轉換，金融服務還需中俄金融體系的連接。中國銀行之因美歐制裁而終止與俄交易，或許是銀行本身決定，但必有政府的認可。從終止到現時的恢復，相信很大程度是俄方的堅持。此中亦顯示出中國朝野對歐美制裁的畏懼，也對歐美的制裁沒有應對的良策。國際金融政策方面，十分被動。中國保衞國內金融依靠外匯管制是相對有效，但守以外要攻，卻不懂得，也不敢與歐美角力，金融從來是中國的弱點。

相對而言，印度卻似無所畏懼，公然違反歐美制裁從俄進口石油天然氣，且部分轉售歐美謀利。印度政府更在國際上說，若不是印度進口這麼多俄羅斯石油（去年底每天近兩百萬桶），國際油價會漲，全球經濟會受害。印度是功於全球，絲毫不以美國的制裁為念。印度以外，土耳其更是美歐制裁的主要破壞者。

中國家大業大，當然怕歐美制裁打擊，但一直地被動地依從、迴避，亦非中國的利益，也有損國際政治經濟體系的利益。中國好應找出恰當的對應之策。