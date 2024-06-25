油麻地掃黃 拘114中港台泰男女

【本報訊】為響應粵港澳三地「雷霆2024」打擊有組織犯罪活動，執法部門聯同入境處於5月27至31日及6月11至22日，展開代號「潮展」執法行動，以打擊油麻地區的街頭賣淫活動。人員以涉嫌「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」、「倚靠他人賣淫為生」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」等罪，拘捕4男110女共114人（19至71歲）。

集團安排劏房 拉客睇水 被捕人士包括4男6女本地人、90名內地女子、13名泰國女子及一名台灣女子，大部分人轉交入境處跟進，其餘部分人士已被落案起訴。調查發現，其中8名本地人為賣淫中介，他們安排妓女在衞生條件差劣的劏房賣淫，並提供避孕套、潤滑劑、漱口水、一次性毛巾等賣淫用品，同時提供拉客和睇水服務。妓女需支付服務費約500元給中介，而她們收取的肉金350至500元不等。相信行動搗破了一個運作約一個月的賣淫集團。

根據香港法例第200章刑事罪行條例，任何人身為處所的租客、佔用人或掌管人，准許或容受處所全部或部分經常用作賣淫，即屬犯罪。一經定罪，最高可判處7年監禁，市民切勿以身試法。