失蹤13小時 行山漢尋回不治

熱愛郊遊的中年漢，周日早上離家到西貢行山，沿途向家人分享龍蝦灣郊遊徑照片及位置。豈料，下午家人發現他失去聯絡，懷疑其行山途中出事，至晚上報案求助，其子女亦在社交網發文貼相尋人。救援人員到龍蝦灣一帶搜救，直升機在高空盤旋搜索，經過近13小時努力，昨晨終於找到事主，他手及腳傷陷入昏迷，直升機將其吊起送院搶救，延至晚上證實不治。

本周日早上7時許，男子曾承基（56歲）離開將軍澳廣明苑寓所到西貢行山，期間透過手機通訊軟件，向家人傳送龍蝦灣郊遊徑相片及分享其位置。惟下午過後，家人見其音信全無，曾妻於晚上7時許仍未能與丈夫取得聯絡，擔心他行山出事有危險，於是報案求助。

救援人員接報後，在清水灣郊野公園入口設立指揮中心，以協調搜救行動。人員其後分頭登山搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機，在龍蝦灣上空協助搜索。期間，曾男的子女在社交網發文貼相尋人，「爸爸上午11點左右send咗呢啲相出嚟，平時去行山下晝2、3點就會返到屋企，但依家一直打唔通電話，冇晒聲氣，想問各位大佬呢度係邊度」。從網上圖片可見，曾男出門時穿螢光黃色上衣、黑色短褲、黑色運動鞋及孭背囊。

民安隊員搜救現熱衰竭 救援持續近13小時後，人員於昨日上午10時30分，在龍蝦灣郊遊徑近刀片脊一處叢林尋獲曾男，他手腳受傷陷入昏迷，懷疑出現中暑病徵，但仍有微弱呼吸和脈搏。直升機到場把他救起送往東區醫院搶救，延至晚上7時25分宣告死亡。

至昨午1時許，清水灣郊野公園一名男子疑不抵暑熱不適，政府飛行服務隊派出直升機，在近大坑墩對開救起該男子，將其送往灣仔直升機坪後，再轉乘救護車送往律敦治醫院治理。據悉，事主為民安隊的隊員，當時參與搜救曾男行動，途中出現熱衰竭徵狀，抵院時能夠自行步落救護車。