港島反罪惡拘15人 包括3假難民

【本報訊】港島執法人員於上周五至本周日，展開代號「法域」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查港島多個非法場所及罪案黑點，並在多區設置路障，截查可疑車輛，全力打擊黑社會活動及其收入來源。

行動中，人員突擊搜查42個娛樂場所，包括酒吧等，搗破一個懷疑非法賭博場所及拘捕15人（17至65歲），包括兩名菲律賓男子、一名泰國男子、一名尼泊爾男子、一名持「行街紙」的非洲加納男子、兩名泰國女子、一名持「行街紙」的印度女子、以及7名菲律賓女子，其中一人持「行街紙」。

他們涉嫌「傷人」、「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「藏毒」、「盜竊」、「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」及「洗黑錢」等。人員亦檢獲小量懷疑大麻、棒球棍、一批賭具及賣淫用具等。

冚賭毒酒吧反黑工 226人被捕 執法部門亦於上周六及本周日在全港反罪惡及反黑，搗破8個非法賭檔、一個無牌酒吧及一個毒窟，以及在長沙灣副食品批發市場進行反黑工行動，並拘捕226人（15至79歲）。他們為135男91女，包括26男46女非華裔人士，涉嫌「販運危險藥物」、「管理賭博場所」、「傷人」、「經營毒窟」等罪行。行動中檢獲小量懷疑大麻植物、大麻花、大麻油、海洛英、冰毒、可卡因、棒球棍及一批賭博用具。