沙頭角個人遊名額 下月起增至每日2300

【本報訊】政府在年初推行第二期開放沙頭角計劃，並於4月增加個人遊的名額，而因應沙頭角個人遊的需求，當局將於7月試行提升個人遊名額至每日2,300個。為便利人流往來及提升檢查站的處理能力，當局將於今年第4季推出「人面辨識」先導計劃，日後持有有效禁區許可證可進出中英街的人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站，毋須停下出示禁區許可證。

當局向立法會提交的進度報告指沙頭角個人旅客名額自今年4月起提升至每日600人後，4月及5月錄得最高的個人旅客禁區許可證數目分別為4月21日的660和5月1日的726人，上述數字顯示還有空間上調個人名額以滿足需求。按照循序漸進的原則，當局於剛過去的端午節（6月10日）和父親節（6月16日）試行上調個人旅客名額至每日最多2,300人，以評估旅客的反應和地區的承載力。該兩天錄得的個人旅客禁區證數目分別為330人和337人。

第4季推人面辨識先導計劃 針對將於本年第4季推行「人面辨識」試行計劃，當局希望透過計劃探討以創新科技取代現時的人手查驗方式，務求既能做到維持邊界保安，又能方便進出檢查站人士，提升效率，而目前正委託技術公司研發相關系統。當局又指現時的中英街檢查站屬臨時性質，由帳幕建成，當局正在旁邊的空地將檢查站重建成一個永久設施，以提供更完善的配備讓執法人員和海關人員進行查驗，預期重置工程可於今年8月底完成。

在發展沙頭角旅遊方面，當局指初步的計劃包括藉着於今年12月至明年2月舉行的「設計#香港地」項目，為沙頭角引入更多創意旅遊元素、結合沙頭角的歷史文化，打造更多的行程和旅遊產品，而旅遊事務署亦會繼續推廣「創意‧深度遊」行程設計比賽中兩條分別以「綠色生態行」及「歷史深度遊」為主題，涉及沙頭角旅遊資源的精品路線，向遊客推介沙頭角的旅遊特色。