士多逆權侵佔勝訴 遭「強拆」冀還公道

後巷經營47年 法團指遵令拆僭建 灣仔一間位於大廈後巷，經營近50年的士多，今年2月獲法庭判逆權侵佔勝訴，老闆得以繼續原址經營，惟近日接獲屋宇署清拆令，要求其清除士多範圍內的僭建搭建物。士多於本月初突遭一批工人強行拆卸，並清空物品至另一地點。老闆近日指對方要求他自行清走被工人搬來的物品，否則要收倉租，令他深感無奈。他已就事件報案處理，並獲列作刑事毀壞案處理，盼相關人士能還他一個公道，讓他繼續在上址經營。

在灣仔分域街與謝斐道交界一座大廈的後巷，早在1977年已開設的士多，店舖早前懷疑遭人強拆。工人拆卸簷篷並搬出士多內的電風扇、熱水壺，及外賣飯盒等物品，清拆行動後士多空空如也。

要求搬走物品 否則收倉租 老闆陳先生接受本報訪問時稱，早前已就事件報案。他暫無法計算清走物品價值及造成的損失，惟他已無法開舖做生意，對方將屬於他的物品全部搬往一個地舖安放，近日更通知他，要求於7日內搬走該地舖內的所有物品，否則要收他倉租。他形容為強盜行為，但對此感無力應對，除報案亦嘗試向區議會等求助，暫未得到支援，對此感到無助。

士多與大廈法團存在糾紛，士多老闆陳先生在2017年入稟申請逆權侵佔， 聲稱他和家族成員自1977年就在金鐘大廈所屬後巷範圍經營士多，已佔用該土地多年。陳與大廈業主立案法團打足7年官司，今年2月獲判勝訴，他得以繼續在上址經營士多，並且一直相安無事。直至本月7日，屋宇署發出清拆令，要求拆卸在大廈後巷一個屬僭建的搭建物，他打算在端午節假期後聯絡律師處理，卻發現有人未經他同意下拆卸。

本報就懷疑強拆事宜向相關法團查詢，法團回應指按屋宇署今年6月7日頒發命令，拆卸大廈後巷加建的一個搭建物，及按照建築事務監督批准的圖則恢復原狀。由於該搭建物嚴重阻塞兩座大廈之間的走火及逃生通道，基於公眾安全考慮並經過法團特別管理委員會會議，最後決定按屋宇署命令拆卸搭建物，該會議紀錄亦張貼在大廈告示板上。

執法部門回覆指，6月11日接獲一名67歲男子報案，指其位於灣仔分域街與謝斐道交界一大廈後巷的攤檔遭人移除。經初步調查後，案件暫列「刑事毀壞」，交由相關的刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。