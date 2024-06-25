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的士掉頭撼校巴 3歲仔傷
的士掉頭時與校巴相撞。
【本報訊】昨日下午1時許，一輛的士沿啟德沐寧街西行至嘉匯對開掉頭，意外與對面線一輛載有學童的校巴相撞。的士車頭嚴重損毀，校巴右邊車頭凹陷，校巴上一名3歲半男童額頭撞傷，由救護車送院治療。姓鍾（67歲）的哥及姓羅（57歲）校巴司機俱無受傷，在現場協助調查意外原因。
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