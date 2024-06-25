大數據建電子學習平台 兼顧特殊教育需要孩童

【本報訊】科技的進步，亦為有特殊教育需要的學生帶來了一種新的學習方式。三水同鄉會建校基金會的「教得精，學得準」計劃，是一項運用大數據一站式的電子學習平台。基金會稱，希望利用資訊科技，減少學生間差異而產生的學習衝突，增加對學生學習多樣性的照顧，希望能促進其自主學習的能力。目前已有多間學校參與，包括特殊學校與小學。

當前有6間特殊學校，包括三水同鄉會劉本章學校等，及4間小學，包括三水同鄉會禤景榮學校等參與。基金會表示，計劃希望推動電子學習，應用在有特殊學習需要的學生、收錄特殊教育需要學生學校對電子學習的需要、配合學校發展及照顧學生的學習多樣性，及推動混合教學並提升學生自主學習能力等。

同時，還會收集學生學習數據建立大數據庫，基金會稱能有助教師在短時間內掌握學生的學習表現。

自動識別有困難學生 此外，基金會表示計劃對教育界也產生不少正面影響，能提供更豐富的電子教學資源、提升學生學習興趣、減少教師的重複性工作，讓教師的精力能專注在教學方面，還能自動化地識別學習有困難的學生，學生亦能更深入了解自身強項及弱項。