6成網購者有不愉快體驗

【本報訊】疫情後，網購成為不少港人生活的一部分，但「隔山買牛」下，不少市民都曾跌入網購陷阱。有政黨調查發現，有67%受訪者習慣網購，近60%受訪者曾有不愉快的網購經驗，大部分涉及貨不對辦及貨品有瑕疵等問題。該黨促請港府制訂清晰及針對性法規，保障網購消費者。

政黨於今年3月電話隨機抽樣訪問305人，當中67%受訪者有網購習慣，約62%受訪者每月花不足500元在網購，其次有22%受訪者每月花費500元至1,000元。另外有25%受訪者表示每星期均網購一次，34%的人則平均每月網購一次；約58%受訪者最常使用內地網購平台。網購貨品種類大多為日用品或家品雜貨，佔56.1%。該黨形容網購已逐漸成為市民生活一部分。

貨不對辦佔近半 不過，調查顯示58.7%有網購習慣的受訪者曾有不愉快的購物經驗，當中涉及貨不對辦問題佔最多，達42.1%；貨品有瑕疵亦佔31%；假貨問題則佔約6.3%。受訪者遇不愉快購物的情況頗為常見。

議員顏汶羽建議，港府應就網上消費行為，制訂專門法規，加強規管提供網購的電子商貿公司或商號，以及加強宣傳防騙錦囊；建議海關及政府相關部門應加強網上巡查和執法，並與內地及海外的執法機關緊密聯繫和理順通報機制，以打擊跨境網上騙案。