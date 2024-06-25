德信前校長 瞞補習社利益案 稱與女被告是密友

被告郭超群

【本報訊】政府資助小學德信學校的前校長郭超群，涉嫌隱瞞自己在一間補習社的財務利益；另涉與該補習社一名前女董事在學校考試和測驗前，洩露機密試題予該補習社。郭超群及上述前女董事，分別被廉政公署起訴公職人員行為失當及串謀公職人員行為失當罪。兩人不認罪，案件昨在區院開審，預計審期9日。控方指郭超群在警誡下指與女被告是互有好感的親密朋友。

50歲的男被告郭超群，控罪書上報稱無業。他被控一項公職人員行為失當罪。女被告彭詠嫺（46歲）則報稱是補習中心經營者。兩人為勤舍學習中心有限公司的前董事兼股東，他們同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當罪。

控罪指，郭身為德信學校的校長，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，沒有向德信學校法團校董會申報或披露，或向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。另外，郭及彭同被控約於2019年10月16日至2021年6月3日期間一起串謀，在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心有限公司洩露德信學校的考試和測驗題目。

警誡下認互有好感同慶生 兩人否認全部控罪，控方開案陳詞指，女被告的兒子為德信學校舊生，兩名被告因此相識。有德信學校家長在2018年10月投訴，指補習中心與學校考試試題相似，質疑有人洩露試題。兩名被告於2021年6月被捕。廉署人員在女被告手機中，發現11份德信試卷，亦在涉案補習社，檢獲內容與德信試卷相似的練習。警誡下，男被告稱與女被告為「親密朋友」，互有好感，會一同慶祝生日。案件編號：DCCC 616/2023