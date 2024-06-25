東呼即應：外傭欠債連累被追數 僱主向東呼即應申訴

收家庭照恐嚇登門 求助私隱署無援 有協會及議員指，近期接獲大批僱主求助個案，均為外傭跌入網騙圈套，連累僱主一家被滋擾。化名Ryan的外傭僱主向《東呼即應》表示，遭外傭拿地址證明、與僱主一家的合照借下多筆欠債，欠款累計約10萬元。國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤指，網絡發達令境外網上借貸變得更簡化，外傭以為借款少、還得起，卻沒留意利息非常之高。

《東呼即應》訪問了相關單位，希望令聘用外傭的市民提高警覺，且及早教育外傭，不要貪小便宜而填寫任何「網貸諮詢表格」。市民張太表示：「拿我嘅地址去借財務公司嘅錢，借咗幾單，我都唔知道幾多錢。」市民張女士指：「家人試過遇外傭唔老實，偷嘢且偷錢。」

今年4月中，外傭僱主Ryan發現家中外傭不到一年便借貸接近10萬元，當中涉及境外高利貸，全家無故成為貴利的恐嚇對象。Ryan透露太太在WhatsApp收到的恐嚇訊息稱，「你唔幫佢（外傭）還錢沒關係，但就要注意你兩個女嘅安全」，對方更稱或會上門「拜訪」他們。Ryan又指恐嚇訊息內亦有他們一家和外傭的合照。他調查過該間公司，在香港沒有借貸許可，網站也是境外網絡位址。

合約填僱主地址 反成外傭資料 Ryan了解後得知，只要「工人姐姐」提供其僱傭合約，內文就包含了僱主的地址，有些借貸網站甚至要求提供合照，令到僱主無所遁形。Ryan稱被恐嚇當日，便立即解僱了外傭及報警，並在翌日去私隱專員公署備案。但當到達私隱專員公署時，他們解釋稱，香港沒有肖像權，所以那張照片不算是洩露他的個人資料；外傭合約內所寫僱主的確切住址和聯絡方式，是屬於外傭的個人資料，反而不是他們的個人資料。所以公署開不了個案，令他大失所望。

林夏瑤表示，以前借貸沒有那麼方便，外傭需要親身去財務公司，帶護照、身份證、僱傭合約，以及僱主的住址證明，才能夠借到，但現在網絡資訊發達，可能一條連結一個條碼，一掃描其實就已經能夠借到錢。

大律師拆解難預防 僅勸喻提點 執業大律師龔靜儀表示，始終一人做事一人當，僱主絕對無任何責任幫助僱員去繳付其欠債，這是一個大前提。龔指，實際上因為很多無良的財務公司盤算僱主怕事、害怕，就用一些方法，令到這家人幫外傭還錢。她指從法律角度，很難有實際的方式可以預防，只能夠在平日未發生事情之前，口頭勸喻外傭千萬不要向財務公司借貸。

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