便利申領樂悠咭 8臨時中心運作

【本報訊】由8月25日起，不記名長者八達通和一般個人八達通將不再有優惠，當日起所有60歲或以上人士必須使用「樂悠咭」，才能享用2元乘車優惠。政府早前宣布為便利60歲或以上香港居民申請「樂悠咭」，港島、九龍及新界共8間「樂悠咭」臨時申請服務中心昨起運作。

遍港九新界 周日假期休息 勞工及福利局早前表示，由今年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」，以享用2元乘車優惠，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用。至於未滿60歲的合資格殘疾人士，則仍可使用已加註「殘疾人士身份」的個人八達通，繼續享用2元乘車優惠，毋須申請「樂悠咭」。

為協助有需要人士盡快遞交申請或補交申請資料，八達通卡公司昨日起至8月底，設立8間「樂悠咭」臨時申請服務中心，分別位於堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室、禮頓山社區會堂地下會議室、黃大仙社區中心2樓210室、旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室、大元社區會堂地下會議室、北區社區中心4樓會議室、葵芳社區會堂地下活動室，以及朗屏社區會堂地下會議室。各中心辦公時間為周一至五早上9時至晚上8時，周六則為早上9時至下午1時，周日及公眾假期休息。

政府由2022年6月起，分階段接受65歲或以上的香港居民申請「樂悠咭」，至今已收到約130萬份申請，估計約佔合資格申請人數92%。