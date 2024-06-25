乳癌基金會推資助 評估化療效益

【本報訊】乳癌是本港婦女頭號癌症，每13名婦女中有一人患入侵性乳癌，但綜合多份研究顯示，大部分早期乳癌患者接受化療效果不彰。香港乳癌基金會推出資助計劃，為公立醫院接受乳癌治療的港人提供免資產審查支援，幫助評估化療效益，若結果顯示患者需要接受化療，則可申請全額退款。

早期患者化療成效往往較低 根據醫管局癌症資料統計中心最新數據，本港2021年錄得5,565宗乳癌新症，按年增加12.3%，比30年前（即1991年）更飆增4倍，當中70.7%患者確診時屬於早期階段（即第一、二期）；同年錄得791名患者死亡，比30年前亦多近1.4倍。香港乳癌基金會指，根據其轄下資料庫數據，2006年至2018年期間確診的乳癌個案中，66.5%入侵性乳癌患者接受了化療，早期患者接受輔助性化療的比率為約37.1%至77.6%。

基金會指，乳癌患者整體治療費用從約每宗30多萬元至130多萬元。不過綜合多份相關研究指，不少早期患者未能從化療中獲得顯著治療效果，平均每10名患者中，僅少於兩人可從中取得成效，意味患者面臨治療副作用及龐大經濟負擔的同時，療效卻往往不彰。

基金會推出「乳癌腫瘤基因檢測關顧資助計劃」，為於公立醫院接受乳癌治療的港人提供免資產審查支援，幫助評估化療效益。患者付費完成檢測後，可獲「復發指數結果」、「癌症復發風險」及「從化療中獲益比率」，若復發指數低於25，代表患者可免除不必要的化療；若指數高於25，則代表需要接受化療，屆時患者可申請全額退款資助。

基金會引述研究，若根據傳統臨床風險因素分析，73%高臨床風險乳癌患者的復發指數結果為0至25，而復發指數介於26至100的患者，則約有43%被低估為低臨床風險，意味倘若患者沒有進行基因檢測，可能會接受過度或不足的治療。