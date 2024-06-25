策劃錶行劫案 主腦重囚13年

【本報訊】2019年12月銅鑼灣一間錶行遭劫匪扑爆櫥窗，12隻總值逾76萬元的名錶被劫去，其中兩名劫匪於早前承認搶劫罪，各被判囚8年。被指為劫案「主腦」的男子其後被捕，並承認處理贓物罪，但否認搶劫罪受審。他最終被陪審團裁定搶劫罪成，昨在高院被判入獄13年。高院暫委法官郭啟安指，被告是案中策劃者，不但預先視察環境，更招攬他人參與，雖未曾落手搶劫，但判刑須反映罪責。

29歲被告李嘉文，2017年獲批單程證來港。他否認搶劫罪受審。陪審團於本月初以5比2大比數裁定被告罪成，押後至昨日判刑。法官郭啟安認為，雖然被告當日不在案發現場，但如果被告沒有參與，並穿針引線，招攬同黨，搶劫事件便不會發生。郭官形容被告在本案中擔當舉足輕重的角色，判刑須反映罪責。考慮到所有因素，包括被告是受審後被定罪，判被告即時入獄13年。

5000元報酬招同黨 控方開案陳詞指，2019年12月22日傍晚6時許，有賊人打破銅鑼灣廣場一間錶行的櫥窗，劫去12隻二手名錶，總值逾76萬元。過程中，有劫匪曾用槍指嚇錶行保安。其中兩名劫匪李富超及李健良，在2020年1月被捕。兩人及後均認罪，被判監禁8年。兩人亦出庭指證李嘉文。據控方指，被告是劫案主腦。根據李富超指，被告於事前叫他由內地來港「工作」，之後，被告把搶劫目標告知他，並叫他買錘仔。劫案後，李將手錶交予被告，獲發5,000元報酬。案件編號：HCCC 72/2022