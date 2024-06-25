免遣返聲請積壓7000個案

【本報訊】去年法庭已處理案件的總數約為52.7萬宗，較2022年及2019年分別高9%及4%。立法會司法及法律事務委員會會議昨日討論法庭輪候時間，有議員指案件審訊不夠快，指自己最近旁聽發現2015年的民生訴訟到2024年仍然在審理。針對免遣返聲請，當局指目前約7,000個案積壓，而個案每年增加並沒有回落，因此法庭一直在追差距。

政府文件顯示，原訟庭的總案件量由2022年的16,615宗上升18%至2023年的19,667宗，2019年反修例事件相關的案件、國家安全相關案件由2022年的223宗上升一倍至2023年的446宗。區院的總案件量則從2022年的22,570宗上升至2023年的26,157宗。而截至2024年4月底，由區院負責處理的共368宗反修例刑事案件中，90%已經結案，有32宗已排期在2024年年底和2025年上半年審訊。

持續增加 擬簡化流程追差距 針對免遣返聲請，司法機構政務長梁悅賢指目前有約7,000個案積壓，而個案每年增加，因此法庭一直在追差距。她又指目前正在尋找暫委法官加入成為專責法官，以加快審議原訟庭個案，並會簡化司法覆核許可的流程。

議員江玉歡認為審訊不夠快，指自己最近旁聽發現2015年的民生訴訟到2024年仍然在審理，她又指大部分離婚訴訟需要處理8至9個月，有爭議的案件甚至要兩至3年，而能否獲得臨時贍養費、探視權對父母很大影響，詢問家事法庭的成效如何；她又指小額錢債和勞資審裁處案件數量增加很大，詢問當前人手和效率是否足夠。

梁悅賢回應稱，家事程序條例草案通過後，實行聆案官制度，但目前一直在進行優化，而現在有九成多的個案判案書在6個月內發下，她又指小額錢債審裁處問題不大，大部分無經審訊已經解決，即時開審也在數十日內解決，而勞資審裁處已經調撥人手，因此人手沒有很大問題。