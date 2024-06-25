鄒幸彤涉顛覆政權案 申換官7‧5頒判詞

鄒幸彤

【本報訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，已完成交付往高院的程序，將於高院審理。鄒幸彤早前就該案申請換官，法庭昨開庭處理。鄒幸彤指，其中一名主審法官黎婉姫曾處理支聯會相關案件，不排除她會存有偏見。法官最終押後至7月5日，就鄒幸彤的申請頒發判詞。

稱不排除主審法官存偏見 本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。鄒沒有聘請律師代表，昨日自行代表自己。鄒表示，其中一名主審法官黎婉姫曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委，被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴，可能閱覽過屬於公眾利益豁免權範圍的文件，不排除她會對案件存偏見，故申請黎官避席。控方則表明，法官會不偏不倚，必定可把與本案無關的資料摒棄腦外。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。資料顯示，法官李運騰及陳仲衡均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。案件編號：HCCC 155/2022