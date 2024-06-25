醫健：成視在人：近視可抵銷老花屬誤解

相信不少人都聽過，近視可以抵銷老花，所以年老後不用擔心會「矇查查」，究竟是否真的呢？其實這是誤解。近視與老花的成因並不相同，老花是因為年紀大後，眼睛睫狀肌的調節功能退化，無法如常收縮，造成看不清楚物件。而近視是由於眼軸過長，令到影像投射在視網膜前方所致，造成看遠物並不清晰。

如果近視度數剛好與老花度數一樣，可能未必會有明顯的老花病徵，令人有兩者互相抵銷的錯覺。事實上，近視度數並不會抵銷，即使有老花仍會有近視；而且老花大約在40歲至45歲開始，直到60歲左右老花度數才會穩定，因此大多數人仍會經歷近視及老花合併存在的情況，尤其以「近視性老花」較為常見。

目前有專為近視性老花而設的眼鏡，上層是矯正近視，下層是矯正老花；或漸進多焦鏡片，一塊鏡片換有不同度數，同時解決近視及老花問題。不想視力提早退化，應盡早養成良好的護眼習慣，包括切勿用眼過度，尤其長時間觀看手機或電腦，並應讓雙眼有足夠休息。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。奧比斯