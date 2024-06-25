心瓣倒流單組導管修補 重症降至輕度

中大改良加快手術 減換儀器出血風險 二尖瓣倒流及三尖瓣倒流是常見心瓣疾病，會令血液由心室倒流至心房，加重心肺負擔，全球有2%至3%人口患二尖瓣倒流，當中三分之一人會同時患三尖瓣倒流。目前有手術可治療嚴重二尖瓣及三尖瓣倒流，但過程中要更換導管，先後修補兩邊心瓣。中大醫學院改良相關手術，以一組導管進行兩項修補術，將可縮短手術時間、減低出血風險。團隊以新技術完成7宗手術，患者病情大多有明顯改善，術中亦無併發症。相關研究報告已於著名心血管領域期刊《JACC: Cardiovascular Interventions》發表。

二尖瓣及三尖瓣分別位於左心及右心，透過開合控制，確保兩邊心房及心室之間血液沿正確方向流動；當二尖瓣或三尖瓣無法正常閉合，血液從心室倒流至心房，就會加重心臟、肺部及其他器官負擔，亦是長者心臟衰竭常見成因。目前「經導管心臟瓣膜緣對緣結合修補術」（簡稱「結合TEER」）能有效治療二尖瓣和三尖瓣倒流，但需要兩組導管及設備，先後處理二尖瓣及三尖瓣，增加手術時間及複雜性之餘，更換儀器亦會造成出血風險。

完成7宗手術 過程無併發症 中大醫學院團隊首次在人體中嘗試單以三尖瓣導管，完成二尖瓣和三尖瓣修補，於2022年6月至2023年12月共完成7宗手術，幾乎所有病例的二尖瓣和三尖瓣倒流情況由嚴重降至輕度，而且術中亦沒有出現任何併發症。

團隊表示，新方案可省卻完成二尖瓣修補後、修補三尖瓣前更換導管的步驟，有望縮短手術時間，並減低因不必要的儀器更換帶來之出血風險。團隊將繼續與全球專家合作，將技術推廣至更多地方進行臨床應用，惠及更多患者。