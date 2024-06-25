戶外電力設備 中電未來數年加裝避雷器

【本報訊】多區周日凌晨電壓驟降，其中鑽石山鳳鑽苑一度停電逾一小時，懷疑架空供電系統受到不穩定天氣影響而引致。中電指仍在調查成因，又提及已在戶外電力設施安裝避雷器，未來會陸續在高、中風險設施加裝，又說早前已預算設備檢測和更新的費用，目前只需調撥和安排資源，相信連串措施不會對電費影響大。

中電輸電及供電業務部高級總監張寶中昨日在電台節目表示，周日凌晨電壓驟降在雷暴警告生效下出現，正在詳細調查原因。對於有大廈曾停電逾一小時，他相信電壓驟降令大廈電力系統跳掣，已與大廈物管商討調校電力保護裝置，減低敏感裝置跳掣的機會。

張指出，中電會應用科技檢查電纜線路和變電站等設備，增加緊急復電的人手，未來兩三年在戶外電力設備加裝避雷器和防水浸設施等，減低事故發生的機會，並在事故發生時盡快復修。他提及中電在20年前已在受雷擊機率高的戶外電力設施安裝避雷器，但隨着極端天氣愈趨頻密，整體供電系統受雷電擊中的機會增加，會在高、中風險，甚至低風險電力設施裝設避雷器。

專家：按緩急安裝應對雨季 資深電機及屋宇裝備工程師何永業則指今年4月6日龍鼓灘發電廠內的設備故障，出現短暫電壓驟降，如果中電在事後立刻加強雷擊保護裝置，相信能減低日前事故發生的機會。他續指，中電應趁雨季及打風季節快臨，按照緩急輕重定出優先次序安裝防水板及雷擊保護裝置。