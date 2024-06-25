機場壞腦 後備系統未救拯 促平日「練好兵」

格式竟不同 無法投射至顯示屏 香港國際機場前日發生電腦故障，航班顯示系統受影響，機場管理局昨早表示經凌晨修復後恢復運作。有旅客形容事發時情況混亂，以致錯失航班。有資訊科技業界人士質疑，機場作為大型基建，但後備系統無法即時啟用，形容情況「差強人意」。有議員認為，是次事件未有造成大混亂是「不幸中之大幸」，建議當局平日應就系統故障多作準備「練好兵」，又認為機管局應補償受影響乘客。

香港機場航班資料顯示系統周日早上7時起出現故障，期間機場客運大樓的電子屏幕、網站，及手機應用程式均未能更新航班資料，機場一度要用白板手寫登機閘口及時間等資訊。機管局指經全面檢查，機場昨早所有航班資料顯示屏，包括離境大堂、接機大堂、登機閘口，及行李認領大堂的航班資料顯示屏均正常運作。另外，機場網站及「My HKG」手機應用程式亦正常運作，提供即時航班資料。機場航班運作繼續維持正常。

有旅客表示，原本計劃乘坐周日早上9時許的航機，但一度找不到登機閘口位置，最終錯失航班，航空公司為他安排昨早另一班機。他指雖然毋須支付額外費用，但他需租住酒店過夜，而目的地的住宿費用也不獲退款。他又指事故發生時，機場的顯示屏和航空公司的應用程式都無顯示最新資訊，由於他很早已辦理手續，登機證亦未有列明閘口。他形容當時機場運作混亂，職員未能提供清晰指示，不少人都錯過航班，並感到無助。

議員倡補償受影響旅客 機管局董事會成員、議員陳仲尼表示，機管局在周日早上7時許已發現問題，隨即啟動後備系統，但後備系統似乎未能立即替代原有系統的功能，他將會在董事會會議繼續跟進。他提到，部分旅客因系統故障而無法登機，需要另購機票更改行程，或需要租住酒店。對此，他認為機管局應展示其負責任的態度及待客之道，對能出示證明因系統故障而受影響的旅客，作出適當的補償。

議員陳恒鑌表示，是次事件未有造成大混亂是「不幸中之大幸」。他舉例指，當港鐵系統出現問題時，便會立即轉換至後備系統正常運作，而機管局後備系統則是每部分都有備用，並非一套完整的後備系統。他留意到，當機管局啟用後備系統時，其格式與原系統不同，亦無法投射至機場屏幕，建議當局平時無事發生時亦應要「練好兵」，以應對未來再有系統故障問題。

籲三跑落成前做好準備 對於今次事故，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，或與系統維護工程有關，有可能是維護系統期間出錯。他質疑，機管局雖有緊急應變系統，但未能發揮原有系統7成或以上功能，機場更要轉用白板手寫航班資訊，手機應用程式亦未能查看消息，形容表現「差強人意」。他認為，機場作為大型基建，應考慮加裝一套與現行系統無異的後備系統，在三跑落成前做好準備。