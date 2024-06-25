東九綠色運輸申撥通過 票價促掛鈎通脹調整

【本報訊】為紓緩東九龍交通擠塞的問題，政府擬就東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，展開勘查和設計及相關工地勘測工程，涉款2.62億元。立法會工務小組委員會昨通過有關撥款申請，稍後提交財務委員會審議。有議員關注票價問題，認為需引入與通脹掛鈎的票價調整方程式，亦有議員指該系統項目不適合以「鐵路加物業」模式發展。

路政署署長邱國鼎在小組委員會會議上指目前已接觸比亞迪、中國中車及中國新能源等多間公司，不少公司初步有興趣入標，又指項目將由日後中標的營運商負責建造，愈快完成工程，運輸系統便可愈快投入服務，對營運商現金流有好處，期望有關安排可作為誘因，加快工程進度。

交通費是市民的沉重負擔，議員田北辰關注票價會否在當局考慮標書時，佔相當比重，又舉例指若最終由港鐵單獨入標，應提供轉乘鐵路優惠，甚至參考港鐵接駁巴士，提供免費服務，又認為需要引入與通脹掛鈎的票價調整方程式。針對上述問題，當局指會引入票價調整機制，並在下半年的意向調查中，了解營運商對機制的看法。

「鐵路加物業」模式或不適用 在走線方面，議員鄧家彪指運輸系統應以照顧最多居民為大前提，目前擬議建造的隧道，會經過藍田北，希望在碧雲道一帶設站，方便附近居民。他擔心若「鐵路加物業」模式不能適用於今次項目，建造費用亦須經立法會撥款，或影響工程進度。

另一議員林筱魯認為本港房地產市場正經歷較大變化，未來「鐵路加物業」模式在財政上未必可行。邱國鼎指，初步認為可用「鐵路加物業」模式，不同公司提供的技術涉及不同成本，會研究相關的財務模型。

東九龍智慧綠色集體運輸系統項目全長約7公里，當中包括約6公里高架橋及約一公里隧道，設有8個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東，並將連接港鐵油塘站。當局期望下半年會邀請供應商及營運商提交意向書，爭取2026年就工程招標，2027年動工，於2033年或之前落成。