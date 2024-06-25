來往上水文錦渡 首輛跨境電動旅巴今投入服務

每日6班 可載49人

跨境文錦渡專線「安凱A9」純電動旅遊巴，由香港國際能源電動車集團與安徽安凱汽車合作研發的，昨日舉行啟動禮。營運商表示，今天起至下月24日將推出免費乘車月，每日6班車，上水及文錦渡各開出3班，而免費乘車證會在上水及文錦渡售票處以派籌形式派發，派完即止，每人每程限取一個籌及換取一張乘車證，而每班車則可載49名乘客。