來往上水文錦渡 首輛跨境電動旅巴今投入服務
【本報訊】政府推動電動車發展，本港首輛跨境電動巴士今日正式投入服務，行走上水及文錦渡口岸，營運首一個月可免費試乘。營運商透露，未來會引入65座電動旅遊巴士。
每日6班 可載49人
跨境文錦渡專線「安凱A9」純電動旅遊巴，由香港國際能源電動車集團與安徽安凱汽車合作研發的，昨日舉行啟動禮。營運商表示，今天起至下月24日將推出免費乘車月，每日6班車，上水及文錦渡各開出3班，而免費乘車證會在上水及文錦渡售票處以派籌形式派發，派完即止，每人每程限取一個籌及換取一張乘車證，而每班車則可載49名乘客。
香港國際能源電動車集團表示，「安凱A9」49座電動巴士主要迎合跨境客運與旅遊業界的需要，而「安凱A9」65座電動巴士可以滿足香港運輸業界對營運屋邨巴士專線、員工接送服務等的需求，將會陸續引入不同車款，包括中巴、小巴，甚至雙層巴士，為香港市場帶來更多功能卓越的純電動商用客運車輛之選擇。
集團又稱，為支援「安凱A9」及拓展電動商用車市場，集團於元朗大生圍建設充電及維修場，佔地超過70,000平方呎，提供65支充電樁，可望於今年底全面投入服務。
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，希望當局在充電設施及政策方面給予電動旅遊巴士較大方便，鼓勵更多客運營辦商有信心將柴油巴士轉為電動巴士。
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