發展氫能減碳排放 議員倡巴士先行

【本報訊】港府發表《香港氫能發展策略》擬推動發展氫能減少碳排放，明年上半年會針對氫氣儲存及使用等提交修例建議，目標在2027年內預備與國際標準認證接軌。議員大多數支持計劃，但部分擔心使用氫氣的安全性，亦有議員建議大力推動氫能商用車輛，而非電動車，尤其巴士，以配合未來發展。

氫車備安全裝置 可行走隧道 環境及生態局局長謝展寰表示，氫能被視為具發展潛力的低碳能源，世界各國正全力推進氫能產業發展，尤其內地近年不斷發展氫能，本港亦要追上潮流。但謝稱本港地少，難以設基地生產氫氣，可擔當技術研發及推廣的角色，並指資助大專院校或研究機構，可申請綠色低碳科研基金資助研發工作。

議員陳家珮提到部分市民擔心氫能安全性。謝展寰回應稱，大眾經常認為氫氣危險，但事實上所有易燃氣體都有一定危險性，只要制訂安全標準及守則，便能保障安全。機電工程署副署長陳柏祥補充，早前委託顧問進行的風險評估已參考中國、日本，及歐盟等國家，容許氫能車輛進入隧道。陳指氫燃料系統一般已裝有氫氣洩漏探測器，及緊急斷氫裝置等安全裝置，儲存容器亦有大有小，又能抵禦子彈衝擊等，結果顯示氫巴與使用石油氣，以及其他化石燃料車輛的安全相若，只要符合指引便可行走隧道。

議員田北辰則提到，巴士公司近年大力投資電動巴士，雖然有一間已引入一輛氫能巴士，但另一間未見引入，擔心有巴士公司將來未必願意投資氫巴。田促請當局及早鋪路，鼓勵將柴油巴士更換為氫巴，而非電動巴士，又指氫巴成本較電巴低，故「長遠有着數」。